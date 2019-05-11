«Такого никто не ожидал»: LADA Granta Sport сразилась с Volkswagen Passat в гонке по прямой

Сегодня, 09:00 \\ Авто/Мото

Отечественный седан, благодаря доработкам смог выиграть бой у прославленного «немца».

Российские автолюбители, которые ездят на LADA Granta Sport, не знаю полностью ее возможностей. Эксперты с канала «Auto VRN» организовали гонку по прямой, в которой «Гранта» сразилась с Volkswagen Passat.

Интересно, что под капотом Volkswagen Passat в кузове B7 разместился 1,8-литровый турбодвигатель с производительностью 150 лошадиных сил, приводимый в действие «сухой» 7-позиционной роботизированной КПП от DSG. Первую «сотню» «Пассат» набирает за 8,8 секунды, а масса «немца» достигает 1 140 кг.

Подкапотное пространство LADA Granta Sport занимает мотор объемом 1,6 литра, выдающий 114 лошадиных сил, работающий в тандеме с 6-ступенчатой МКПП, а согласно паспортным данным, до первой «сотни» российский седан разгоняется за 9,5 секунды. «Гранта» получила новую выхлопную систему, новые форсунки и другой ресивер.

Блогеры устроили марафон для двух бюджетных седанов по прямой, чтобы выяснить, кто из них лучше. В первом заезде «Пассат» сначала вырвался вперед, но через небольшой промежуток времени «Гранта» его настигла и обогнала. Во втором заезде Volkswagen Passat тронулся первым и не уступил пальму первенства спортивной LADA Granta. В третьем заезде российский седан запросто «уделал» немецкую «четырехдверку. «Такого никто не ожидал», - восторгаются авторы видео.

В четвертом заезде опять LADA Granta вырвалась вперед, «порвав» «Пассат», который так и не смог догнать отечественный седан. В пятом заезде ситуация повторилась – российская «четырехдверка» без проблем «унизила» прославленный Volkswagen Passat.

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Автор - Михаил Соболев
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