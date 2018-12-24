На свой страх и риск: ТОП-5 самых проблемных автомобилей со «вторички» назвали эксперты

Составлен список из нескольких иномарок, которые на российском вторичном рынке стоит обходить стороной.

Причины для таких характеристик оказались самыми разными, но все эти автомобили объединяет один факт – серьезных проблем у них хватает. Во главе рейтинга стоит один из первых «китайцев», покоривших российский рынок. Chery Amulet отличался высоким ценником для своего времени, а также – большим количеством разочарованных владельцев. Отдавая по 500 000 рублей за автомобиль, они не ожидали, что приобретут себе «ломучее ведро с болтами».

Второе место занял Chrysler PT-Cruiser. Его покупали за необычную внешность в стиле ретро, а продавали – за крайне проблемную электронику, ненадежную силовую установку и низкое качество отделочных материалов. «Бронза» достается Citroen C5, чьё главное достоинство стало главной проблемой – очень комфортную гидропневматическую подвеску хвалили все, кроме владельцев «француза», которым приходилось тратить по 100-200 тыс. рублей на её ремонт.

Следующую строчку в рейтинге занимает мечта всех киберспортсменов начала нулевых годов – Mazda RX-8 запомнилась всем благодаря серии гоночных игр Need For Speed, но чаще всего исполнение мечты заканчивалось для владельцев «японца» серьезным разочарованием. Виной всему – ненадежный роторный мотор Ванкеля. Он выдавал невероятные 240 «лошадок» без установленной турбины, однако ломался – слишком уж часто.

Также в ТОП-5 самых проблемных автомобилей со «вторички», сталкиваться с которыми стоит на свой страх и риск, попали все прославленные «немцы», выпущенные в начале этого тысячелетия. BMW, Mercedes, Audi, Opel – все они отличались не только надежностью моторов и внушительным запасом хода, но и обилием электроники, которая спустя десятилетия стабильно начинает сбоить.