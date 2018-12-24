На свой страх и риск: ТОП-5 самых проблемных автомобилей со «вторички» назвали эксперты

Сегодня, 18:01 \\ Авто/Мото

Составлен список из нескольких иномарок, которые на российском вторичном рынке стоит обходить стороной.

Причины для таких характеристик оказались самыми разными, но все эти автомобили объединяет один факт – серьезных проблем у них хватает. Во главе рейтинга стоит один из первых «китайцев», покоривших российский рынок. Chery Amulet отличался высоким ценником для своего времени, а также – большим количеством разочарованных владельцев. Отдавая по 500 000 рублей за автомобиль, они не ожидали, что приобретут себе «ломучее ведро с болтами».

Второе место занял Chrysler PT-Cruiser. Его покупали за необычную внешность в стиле ретро, а продавали – за крайне проблемную электронику, ненадежную силовую установку и низкое качество отделочных материалов. «Бронза» достается Citroen C5, чьё главное достоинство стало главной проблемой – очень комфортную гидропневматическую подвеску хвалили все, кроме владельцев «француза», которым приходилось тратить по 100-200 тыс. рублей на её ремонт.

Следующую строчку в рейтинге занимает мечта всех киберспортсменов начала нулевых годов – Mazda RX-8 запомнилась всем благодаря серии гоночных игр Need For Speed, но чаще всего исполнение мечты заканчивалось для владельцев «японца» серьезным разочарованием. Виной всему – ненадежный роторный мотор Ванкеля. Он выдавал невероятные 240 «лошадок» без установленной турбины, однако ломался – слишком уж часто.

Также в ТОП-5 самых проблемных автомобилей со «вторички», сталкиваться с которыми стоит на свой страх и риск, попали все прославленные «немцы», выпущенные в начале этого тысячелетия. BMW, Mercedes, Audi, Opel – все они отличались не только надежностью моторов и внушительным запасом хода, но и обилием электроники, которая спустя десятилетия стабильно начинает сбоить.

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Автор - Алекс Ройзман
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