«Самый недооцененный кореец»: Главные достоинства KIA Mohave назвал обзорщик
Блогер считает, что данный автомобиль заслужил куда большей популярности, чем есть на самом деле.
Об этом он рассказал на своём канале «Дон за рулём». Корейский внедорожник KIA Mohave, производство первого и единственного поколения которого стартовало ещё в 2008 году, очень нравится блогеру, и даже экстерьер, который не меняется вот уже на протяжении 10 лет, чем-то привлекает к себе внимание: «Машина не старая совсем, нельзя её так называть. Она, скорее, мужицкая».
KIA Mohave крайне прост в объяснении. Под капотом у нее расположен 3,0-литровый дизельный мотор мощностью 250 «лошадей» и крутящим моментом, равным 549 Нм. В качестве трансмиссии предложен 8-ступенчатый «автомат», и такое сочетание позволяет крупногабаритному внедорожнику демонстрировать впечатляющую резвость, как для своих параметров.
Прост KIA Mohave и в выборе комплектаций – их на российском рынке присутствует всего три, и ценник самой дорогой версии составляет 3 049 900 рублей. Сумма крайне внушительная, однако блогер убежден, что потрать вы эти деньги на «корейца», а не на условную Toyota Land Cruiser Prado – никакого разочарования не будет, поскольку «Мохав» способен удивлять.
«Самый недооцененный кореец», как его называет обзорщик, может похвастать впечатляющей надежностью всех узлов и агрегатов, и свою высокую стоимость KIA Mohave отрабатывает на все 100%: «Меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров, и Мохав спокойно пройдет 250 тысяч км до первого серьезного ремонта».