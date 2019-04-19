Тольятти остался без «Арканы»: Кросс-купе Renault Arkana не будут собирать на заводе «АвтоВАЗ»

Сегодня, 16:01 \\ Авто/Мото

Таким образом, производством ожидаемой французской новинки будет заниматься лишь московский завод Renault.

Об этом стало известно после нового опубликованного ОТТС кросс-купе Renault Arkana. Судя по данным, появившимся на сайте Роспатента, «АвтоВАЗ» был изъят из списка «Сборочных заводов и их адресов», который описан в одобрении типа транспортного средства. Что примечательно, автозавод в Тольятти значился в данном списке в ОТТС, опубликованном ещё 15 апреля, и на данный момент неизвестно, по каким причинам он оттуда пропал.

В остальном обновленный документ не содержал в себе никаких значимых изменений, разве что сменилась маркировка для одного из блоков управлений 1,6-литрового двигателя – вместо EMS3125 он превратился в EMS3140. Напомним, Renault Arkana представляет собой кросс-купе, стоимость максимальной комплектации которого составляет 1 500 000 рублей.

В «топе» данная модель будет оснащаться турбомотором, разработанным французским брендом в сотрудничестве с компанией Dalmer, предоставляющей силовые установки для Mercedes-Benz.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец

Хозяин корейского «бюджетника» уверен, что основные агрегаты и узлы автомобиля способны...

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ