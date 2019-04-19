Тольятти остался без «Арканы»: Кросс-купе Renault Arkana не будут собирать на заводе «АвтоВАЗ»

Таким образом, производством ожидаемой французской новинки будет заниматься лишь московский завод Renault.

Об этом стало известно после нового опубликованного ОТТС кросс-купе Renault Arkana. Судя по данным, появившимся на сайте Роспатента, «АвтоВАЗ» был изъят из списка «Сборочных заводов и их адресов», который описан в одобрении типа транспортного средства. Что примечательно, автозавод в Тольятти значился в данном списке в ОТТС, опубликованном ещё 15 апреля, и на данный момент неизвестно, по каким причинам он оттуда пропал.

В остальном обновленный документ не содержал в себе никаких значимых изменений, разве что сменилась маркировка для одного из блоков управлений 1,6-литрового двигателя – вместо EMS3125 он превратился в EMS3140. Напомним, Renault Arkana представляет собой кросс-купе, стоимость максимальной комплектации которого составляет 1 500 000 рублей.

В «топе» данная модель будет оснащаться турбомотором, разработанным французским брендом в сотрудничестве с компанией Dalmer, предоставляющей силовые установки для Mercedes-Benz.