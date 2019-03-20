«Особого смысла в нем нет»: Плюсы и минусы установки обвеса на Renault Duster назвал обзорщик

Сегодня, 17:05 \\ Авто/Мото

Его «Дастер» два года проездил в особой защите, и теперь водитель решил рассказать о своих впечатлениях.

Покупка обвеса для Renault Duster стоила водителю немалых денег. Недорогими оказались пластиковые накладки на пороги и задний бампер, а вот хромовая накладка из нержавейки на переднюю часть авто – стала серьезным ударом по бюджету блогера с YouTube-канала Dimon Live. И что примечательно, меньше всего пользы принесла самая дорогостоящая деталь.

Плюсы накладки из нержавейки заключаются исключительно в улучшении эстетического вида Renault Duster, а также в незначительной защите от мелких камней. А вот что касается минусов – здесь ситуация кардинально иная. Данная деталь прилично уменьшает клиренс, хром стабильно требует полировки, да и крюки-крепления частенько задевают бордюры на улицах: «Особого смысла в этой части обвеса нет».

Впрочем, то же самое можно сказать и о боковых накладках для Renault Duster. Действительно, пороги автомобиля теперь страдают от пескоструя куда меньше. Но это не отменяет того факта, что дорожный просвет существенно снижает проходимость автомобиля, и на сложные участки с ним просто не выехать: «Оно вам надо? После двух лет использования пришлось всё снять».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец

Хозяин корейского «бюджетника» уверен, что основные агрегаты и узлы автомобиля способны...

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ