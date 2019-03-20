«Особого смысла в нем нет»: Плюсы и минусы установки обвеса на Renault Duster назвал обзорщик

Его «Дастер» два года проездил в особой защите, и теперь водитель решил рассказать о своих впечатлениях.

Покупка обвеса для Renault Duster стоила водителю немалых денег. Недорогими оказались пластиковые накладки на пороги и задний бампер, а вот хромовая накладка из нержавейки на переднюю часть авто – стала серьезным ударом по бюджету блогера с YouTube-канала Dimon Live. И что примечательно, меньше всего пользы принесла самая дорогостоящая деталь.

Плюсы накладки из нержавейки заключаются исключительно в улучшении эстетического вида Renault Duster, а также в незначительной защите от мелких камней. А вот что касается минусов – здесь ситуация кардинально иная. Данная деталь прилично уменьшает клиренс, хром стабильно требует полировки, да и крюки-крепления частенько задевают бордюры на улицах: «Особого смысла в этой части обвеса нет».

Впрочем, то же самое можно сказать и о боковых накладках для Renault Duster. Действительно, пороги автомобиля теперь страдают от пескоструя куда меньше. Но это не отменяет того факта, что дорожный просвет существенно снижает проходимость автомобиля, и на сложные участки с ним просто не выехать: «Оно вам надо? После двух лет использования пришлось всё снять».