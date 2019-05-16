«Гибридов бояться не стоит»: Почему можно предпочесть Toyota RAV4 2019 дизельному Nissan X-Trail – сеть

Сегодня, 14:03 \\ Авто/Мото

Автолюбители считают, что оба кроссовера по-своему хороши, однако «Равчик» – вне конкуренции.

Как рассказали на одном из форумов в сети, если рассматривать японские кроссоверы до 30 000 долларов, то выбор окажется крайне узким – либо новенькая Toyota RAV4 с гибридным 2,5-литровым мотором, либо же Nissan X-Trail с дизельным 1,6-литровым агрегатом. Плюсов и минусов хватает у обоих «японцев».

У «Хитрилы» критике подвергается вариатор, причем данный тип коробки передач остается довольно неоднозначным в лице водителей вот уже многие годы. Еще один недостаток – управляемость Nissan X-Trail. Это уже крайне субъективная претензия, однако хватает водителей, которым хотелось бы большей предсказуемости кроссовера на скоростной трассе.

Зато хвалить «Икстрейл» можно за достаточно современный внешний вид, отличные материалы в отделку интерьера, достойную эргономику и достаточно невысокий расход. А вот у Toyota RAV4 сильные и слабые стороны другие. Из минусов комментаторы отмечают плохую систему навигации, за которую нужно доплачивать, а также чуть более высокий ценник.

При этом плюсы «Равчика», убеждены водители, перекрывают не только его недостатки, но и преимущества Nissan X-Trail. Современный двигатель и коробка передач, расход ещё ниже, чем у конкурента, универсальность, вместительность – все это, по мнению автомобилистов, заставляет предпочесть Toyota RAV4 дизельному «Хитриле»: «Гибридов бояться не стоит. Лишь бы водитель был аккуратный».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец

Хозяин корейского «бюджетника» уверен, что основные агрегаты и узлы автомобиля способны...

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ