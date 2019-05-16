«Гибридов бояться не стоит»: Почему можно предпочесть Toyota RAV4 2019 дизельному Nissan X-Trail – сеть

Автолюбители считают, что оба кроссовера по-своему хороши, однако «Равчик» – вне конкуренции.

Как рассказали на одном из форумов в сети, если рассматривать японские кроссоверы до 30 000 долларов, то выбор окажется крайне узким – либо новенькая Toyota RAV4 с гибридным 2,5-литровым мотором, либо же Nissan X-Trail с дизельным 1,6-литровым агрегатом. Плюсов и минусов хватает у обоих «японцев».

У «Хитрилы» критике подвергается вариатор, причем данный тип коробки передач остается довольно неоднозначным в лице водителей вот уже многие годы. Еще один недостаток – управляемость Nissan X-Trail. Это уже крайне субъективная претензия, однако хватает водителей, которым хотелось бы большей предсказуемости кроссовера на скоростной трассе.

Зато хвалить «Икстрейл» можно за достаточно современный внешний вид, отличные материалы в отделку интерьера, достойную эргономику и достаточно невысокий расход. А вот у Toyota RAV4 сильные и слабые стороны другие. Из минусов комментаторы отмечают плохую систему навигации, за которую нужно доплачивать, а также чуть более высокий ценник.

При этом плюсы «Равчика», убеждены водители, перекрывают не только его недостатки, но и преимущества Nissan X-Trail. Современный двигатель и коробка передач, расход ещё ниже, чем у конкурента, универсальность, вместительность – все это, по мнению автомобилистов, заставляет предпочесть Toyota RAV4 дизельному «Хитриле»: «Гибридов бояться не стоит. Лишь бы водитель был аккуратный».