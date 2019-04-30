«Гораздо лучше KIA Rio»: О достойном китайском седане Changan Eado рассказал блогер

Популярный обзорщик считает, что этот «китаец» незаслуженно забыт в России.

На своём канале Dizzlike Channel водитель рассказал, что в своё время за новый китайский седан Changan Eado просили целых 600 000 рублей, и тогда за эти деньги можно было обратить внимание на Opel Astra в минимальной комплектации, потому к бюджетному сегменту данное авто отнести крайне трудно.

Внешне Changan Eado «вид имеет», сочетая в себе фамильные черты лучших автомобилей Mazda, Nissan или Honda. В плане оснащения на выбор были доступные версии с автоматической и механической коробками передач, а несмотря на отсутствие боковых подушек — в плане заботы о безопасности этот «китаец», по словам блогера, заслуживает максимальных пяти звезд.

«Потому что китайцы, потому что могут!», — хвалит разработчиков Changan Eado блогер. Интерьер автомобиля даже сейчас смотрится достаточно современно, отделка выполнена со вкусом, материалы подобраны так, чтобы водителю и его пассажирам было максимально комфортно ехать куда-либо внутри данного авто: «Ничего нигде не грохочет вообще. А пойди сейчас КИА потрогай — живого места не найдете».

Данный Changan Eado с 44 000 км пробега запомнился водителю и тем, что за внушительный срок эксплуатации на водительском сиденье ни капли не стерся кожзаменитель, что в очередной раз заставило блогера признаться, что интерьеры в достойных китайских авто его постоянно радуют: «Китайцы похожи внешне, но такие разные изнутри. Но — всегда удивляют! Гораздо лучше KIA Rio по всем параметрам».