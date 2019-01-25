«Претензий ноль»: О впечатлениях от годовой эксплуатации LADA Vesta SW Cross рассказал водитель

Сегодня, 08:04 \\ Авто/Мото

Владельца машины приятно удивило, что 40 000 км она прошла без особых проблем.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале Genesis, объяснив, что через 5 000 км его LADA Vesta SW Cross понадобится прохождение планового технического осмотра, на который водитель решил «забить» не только из-за слишком высокого ценника, но и из-за того, что серьезных проблем автомобиль ему не доставляет, а заменить масло и фильтра водитель способен и самостоятельно.

За год эксплуатации машина понравилась владельцу настолько, что он даже рекомендовал смело купить её всем сомневающимся людям, которые не уверены, что LADA Vesta SW Cross доступна их внимания. «Проблем никаких нет, есть лишь заводские нюансы», – делится впечатлениями водитель, уточняя, что дефект поперечного стабилизатора, с которым он обратился к «официалам» при прохождении ТО-1, ему моментально устранили.

«Поставили нормальный поперечный – теперь никаких скрипов или визгов, все сделали по гарантии, претензий ноль», – не может нарадоваться блогер. По мнению водителя, LADA Vesta SW Cross смело можно покупать тем, кто хочет себе вместительный универсал с повышенной проходимостью: «За эти деньги лучше вы всё равно ничего не найдёте».

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Автор - Алекс Ройзман
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