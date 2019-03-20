В сети показали Subaru Legacy GT 1998 года, который даст фору современным спорткарам

«Старая школа» вполне способна потягаться с «молодыми и горячими» спортивными автомобилями, и старенький «Субарик» тому подтверждение, а все, что нужно – помочь машине раскрыть свой потенциал.

Сеть всколыхнул ролик на YouTube-канале «JDM Team 65» о тюнингованном Subaru Legacy GT 1998 года выпуска. Последним владельцем авто было приобретено 5 лет назад и, на первый взгляд, ничем особо не выделялось, хотя некоторые просто не в курсе, что под капотом у универсала «Лигаси» конца 90-х установлен 2-литровый турбомотор мощностью 280 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП. У основного конкурента Subaru Legacy автомобиля Toyota Caldina GT-T «кобыл» только 260.

Хозяин машины признался, что просто хотел, чтобы «это ведро поехало», однако процесс ремонта и тюнинга настолько поглотил, что остановиться было сложно. Сегодня это уже совершенно «новая» машина с техническими характеристика, недоступными многим современным авто.

Двигатель и «коробка» свапнуты: установлен 2,5-литровый твин-турбо, «выдающий» 400 «лошадей», а «коробка» поставлена 6-ступенчатая от Subaru Impreza. Пожалуй, только коленвал под капотом остался стоковым.

Внешнее преображение также придало автомобилю солидный современный вид: массивные широкие колеса, под которые переделывались крылья, обвесы, дорогой редкий спойлер и многое другое. «Кузовщины» было очень много, признался владелец, впрочем, денег было вложено в автомобиль за 5 лет тоже много.

Сегодня Subaru Legacy GT 1998 года способен легко разогнаться до 250 км/ч, и это не предел скорости. Блогер, тестировавший авто, отметил, что машину словно «засасывает» в повороты – настолько она устойчива и управляема благодаря своей «заниженности» и широким «каткам».

Просторный комфортный салон с удобной продуманной «приборкой» и в целом дизайном – еще один из отмеченных плюсов машины. Даже «правый руль» не портит эргономики.

На данный момент «Лигаси» 1998 года, с учетом вложенных в его совершенствование средств, стоит немногим более 500 тысяч рублей, однако видеоблогер признался, что отдал бы гораздо больше.