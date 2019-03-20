В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Сегодня, 16:04 \\ Авто/Мото

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим, что внешне автомобиль почти не отличается от предыдущей версии авто.

Сегодня, 27 мая, новинка вышла на китайский рынок, где эту модель знают как KX5. Передняя часть кузова Kia Sportage стала выглядеть более динамично за счёт видоизменённой решётки радиатора. Модель получила светодиодную оптику и стильные 18-дюймовые диски.

В салоне изменения коснулись центральной консоли и блока управления климат-контролем. Так, у «корейца» не осталось физических кнопок, на смену им пришло сенсорное управление. Помимо этого, автомобиль обзавёлся мультимедийным центром с «парящим» дисплеем и приборной панелью с большим LED-экраном бортового компьютера.

Главным новшеством стало появление электронной системы полного привода, которая может определять дорожные условия и запоминать стиль вождения. В соответствии с собранными данными система автоматически распределяет тягу между двумя колёсными осями. Правда, более доступные версии будут переднеприводными.

Под капотом Kia Sportage нашёл место 2,0-двигатель мощностью 165 лошадиных сил, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также кроссовер предлагается с 1,6-литровым 177-сильным мотором с турбонаддувом. Во втором случае авто оснащается 7-диапазонным «роботом».

Стоимость новинки колеблется от 172 000 до 241 800 юаней. В России актуальную версию модели можно купить за 1 389 900-2 304 900 рублей.

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Автор - Алина Руднева
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