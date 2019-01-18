Больше выгоды: УАЗ «Патриот» получил расширенный список опций

Отныне для отечественного внедорожника уже в базовой версии предлагаются интересные дополнения.

УАЗ «Патриот» получил расширенный список опций, который предлагает больше выгоды при покупке скромных версий внедорожника. Так, комплектация Life Style «поделилась» своими дополнениями с более доступными сборками автомобиля. Версии «Классик» и «Оптимум» теперь можно приобрести с аудиосистемой на четыре громкоговорителя и с поддержкой mp3. Она обойдется в 10 900 рублей. На запасное колесо предлагается фирменный пластиковый кожух за 4 490 рублей.

УАЗ «Патриот» в сборке «Классик» также можно дополнить задними парктрониками и аудиооповещением – цена 6 900 рублей. Эту же опцию, дополненную передними парктрониками, предлагают для комплектации «Оптимум» за 10 900 рублей.

Сборка «Классик» за 9 900 рублей может быть дополнена пакетом «Безопасная парковка» с камерой заднего вида. Опция доступна только с пакетом «Мультимедиа». В случае со сборкой «Оптимум» цена опции составляет 14 900 рублей.

Еще независимо от комплектации УАЗ «Патриот» теперь предлагается с легкосплавными колесными дисками «Футбол» и покрышками 235/70 R16. Сейчас такие «катки» доступны только для Life Style. Их стоимость для сборок «Классика» и «Оптимум» составит 22 900 рублей. В случае с «Престижем» они обойдутся в 4 900 рублей. В максимальной сборке «Патриота» цена дисков уже включена в стоимость комплектации. Обновленный список опций для внедорожника станет доступным в июне текущего года.