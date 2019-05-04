Вечное противостояние: УАЗ «Хантер» сразился с LADA 4x4 на бездорожье

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

«Нива» немного превосходит «Хантера» по проходимости на сложных участках бездорожья.

Между УАЗ «Хантер» и LADA 4x4 существует вечное противостояние – никто из россиян не может сказать точно, кто кого победит на бездорожье. Ведущие YouTube-канала «Палыч Live» организовали соревнование, в котором сразились оба российских внедорожника.

Интересно, что «Хантер» обзавелся 39-дюймовыми колесными дисками и резаными колесными арками, а «Нива обладает 32-дюймовыми колесами и микролифтом. Прежде всего решили испытать автомобили на небольшой, но довольно крутой песчаной горке, которую внедорожник от «УАЗ» с легкостью покорил. LADA 4x4 тоже не отстала от «УАЗика» - вазовский автомобиль без проблем выехала на возвышенность.

Следующим испытанием для прославленных внедорожников стал другой песчаный подъем, который оба российских внедорожника легко смогли преодолеть.

На более крутом бугре отлично показал себя УАЗ «Хантер» - внедорожник сумел выехать на песчаную возвышенность и нигде не застрять. Тоже самое удалось сделать и «Ниве» - внедорожник от «АвтоВАЗ» не ощутил никаких проблем при преодолении бездорожья. Позже блогеры устроили гонку между российскими внедорожниками на песчаном бездорожье – в первом заезде обе машины показали одинаковый результат, а во втором заезде «Нива» обошла «Хантер».

На еще более крутой горке LADA 4x4 и УАЗ «Хантер» тоже продемонстрировали отличную проходимость – автомобили легко взобрались на возвышенность. Что касается преодоления грязи, то и здесь ни в чем нельзя упрекнуть российские внедорожники – «Хантер» и «Нива» легко одолели грязевую поверхность. При преодолении более глубокой грязи УАЗ «Хантер» завяз, однако LADA 4x4 тоже попала в плен.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...

«Пенсионерская тачка»: Новая Renault Arkana разочаровала блогера

Французский купеобразный кроссовер не оправдал ожиданий.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ