Вечное противостояние: УАЗ «Хантер» сразился с LADA 4x4 на бездорожье

«Нива» немного превосходит «Хантера» по проходимости на сложных участках бездорожья.

Между УАЗ «Хантер» и LADA 4x4 существует вечное противостояние – никто из россиян не может сказать точно, кто кого победит на бездорожье. Ведущие YouTube-канала «Палыч Live» организовали соревнование, в котором сразились оба российских внедорожника.

Интересно, что «Хантер» обзавелся 39-дюймовыми колесными дисками и резаными колесными арками, а «Нива обладает 32-дюймовыми колесами и микролифтом. Прежде всего решили испытать автомобили на небольшой, но довольно крутой песчаной горке, которую внедорожник от «УАЗ» с легкостью покорил. LADA 4x4 тоже не отстала от «УАЗика» - вазовский автомобиль без проблем выехала на возвышенность.

Следующим испытанием для прославленных внедорожников стал другой песчаный подъем, который оба российских внедорожника легко смогли преодолеть.

На более крутом бугре отлично показал себя УАЗ «Хантер» - внедорожник сумел выехать на песчаную возвышенность и нигде не застрять. Тоже самое удалось сделать и «Ниве» - внедорожник от «АвтоВАЗ» не ощутил никаких проблем при преодолении бездорожья. Позже блогеры устроили гонку между российскими внедорожниками на песчаном бездорожье – в первом заезде обе машины показали одинаковый результат, а во втором заезде «Нива» обошла «Хантер».

На еще более крутой горке LADA 4x4 и УАЗ «Хантер» тоже продемонстрировали отличную проходимость – автомобили легко взобрались на возвышенность. Что касается преодоления грязи, то и здесь ни в чем нельзя упрекнуть российские внедорожники – «Хантер» и «Нива» легко одолели грязевую поверхность. При преодолении более глубокой грязи УАЗ «Хантер» завяз, однако LADA 4x4 тоже попала в плен.