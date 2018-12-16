«Все сделано для людей»: Впечатлениями от Haval H6 поделился блогер

Поднебесный кроссовер продолжает радовать внешностью и современными технологиями.

В России уже давно продается Haval H6, который отличается неплохой проходимостью и привлекательной внешностью. Блогер Роман Романов, являющийся владельцем китайского кроссовера, поделился впечатлениями от этого автомобиля.

Под капотом Haval H6 разместился 2-литровый турбомотор с мощностью 190 лошадиных сил, а кроме того двигатель получил непосредственный впрыск. Также капот снабдили газовыми упорами, обеспечивающими удобное открытие моторного отсека.

Помимо всего, обзорщика приятно поразил салон китайского кроссовера, обладающий кожаными сиденьями, электрическими стеклоподъемниками и электрорегулировками зеркал.

Передняя панель в Haval H6 обшита мягким пластиком, а кроме того блогеру понравились руль, регулируемый в двух плоскостях, бесключевой доступ, автозапуск двигателя, продвинутая мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, подогрев кресел, климатическую установку и круиз-контроль. «Все сделано для людей», - так отозвался обзорщик об этом «китайце».

На сиденьях заднего ряда в Haval H6 достаточно много места, чтобы пассажиры даже высокого роста чувствовали себя комфортно. Также они смогут использовать 12-вольтовые розетки, воздуховоды и подушки безопасности.