О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец

Хозяин корейского «бюджетника» уверен, что основные агрегаты и узлы автомобиля способны «пережить» кузов.

Автомобилист рассказал, что пересел на Hyundai Solaris с немецкого BMW 1 Series E81 год назад, причём «корейца» он купил уже подержанным за 400 000 рублей. На тот момент показатель на одометре составлял 100 000 км.

С тех пор пробег перевалил за 200 000 км. Автолюбитель рассказал о «самочувствии» своего Hyundai Solaris. За время владения он менял в основном только расходные материалы: свечи зажигания, прокладку клапанной крышки, тормозные колодки и диски. Также мастера перебрали генератор и удалили катализатор, поставив вместо него «обманку». Делать что-либо с подвеской не пришлось, так как несмотря на солидный пробег у Hyundai Solaris ничего не скрипело и не стучало. Это объясняется простотой конструкции подвески.

К минусам «Соляриса» владелец отнёс неустойчивость автомобиля на скорости выше 120 км/ч. Автоматическая коробка с четырьмя скоростями известна своей надёжностью, но количества передач не хватает, чтобы обеспечивать плавную и экономичную езду. На момент покупки автомобиля были небольшие «пинки» коробки, но они пропали после замены трансмиссионного масла. Автовладелец считает, что в ближайшем будущем в его Hyundai Solaris может «умереть» гидроусилитель, который начал немного гудеть.

Что касается кузова, прежний хозяин машины перекрашивал только заднее правое крыло и капот. С ними нет никаких проблем, а вот родное ЛКП «Соляриса» облазит от малейшего скола или притёртости. Однако владелец уверен, что при должном обслуживании корейский седан легко отъездит более 300 000 км.