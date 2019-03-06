«Лучший внедорожник в России»: Что может LADA 4x4 Urban 5D на трассе показал блогер

Сегодня, 12:19 \\ Авто/Мото

Российский внедорожник показал свои возможности на трассе.

LADA 4x4 Urban 5D привлекает своей внешностью, но почти никто не знает о ее способностях на трассе. Блогер с YouTube-канала «Z Drive» выяснил, что может этот внедорожник на трассе.

Для выявления способностей российского внедорожника в комплектации Urban 5D был организован тест-драйв по трассе. Сообщается, что автомобиль фактически не изменился в сравнении с базовой версией машины – автомобиль имеет те же колеса, тормоза и подвеска. Под капотом LADA 4x4 Urban 5D разместили 1,7-литровый 83-сильный мотор, взаимодействующий с 5-секционной «механикой».

По словам блогера, мощности двигателя на российском внедорожнике не хватает, но максимальная скорость LADA 4x4 Urban 5D превышает значение указанное в паспорте – внедорожник развивает 142 км/ч вместо паспортных 137 км. При этом машина отлично ведет себя на дороге – «Нива» быстро разгоняется и замедляется, а также не кренится. «Лучший внедорожнике в России», - так автомобиль оценил эксперт.

Подвеска на LADA 4x4 Urban 5D отличается энергоемкостью, что позволяет внедорожнику плавно и мягко ездить по трассе. Но при этом, на бездорожье «Нива» в пятидверной комплектации отличается не лучшим поведением.

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Автор - Михаил Соболев
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