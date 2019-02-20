Почему она троила: О решении проблемы Mazda 6 рассказал владелец

Машина теряла в мощности, обороты «плавали», и такие «симптомы» не позволили сразу определить неисправность.

На YouTube-канале MM CARS появился ролик, в котором владелец Mazda 6 первого поколения рассказал о решении проблемы иномарки, с которой пришлось «помучиться». В автомобиле пропадала тяга, обороты были нестабильными, имели место «непонятные звуки», и причина неисправности машины была найдена не сразу, а потому блогер поведал, почему она троила.

По словам рассказчика, он пригнал свою машину мастерам на диагностику, и они сообщили, что причиной проблемы является нерабочий генератор. Блогера смутило то, что на выявление неисправности ушли целые сутки, и для диагностики авто не использовался стенд. А потому автору непонятно, каким образом мастера выявили проблему. Последние сообщили, что генератор нужно заменить – купить с «разборки». В итоге автомобилист так и сделал, что обошлось ему в 3,5 тыс. рублей.

Примечательно, что старый генератор рассказчик решил проверить у еще одних экспертов, которые для диагностики использовали стенд, и за пять минут выяснили, что генератор исправить. Как не странно, после замены генератора посторонние звуки исчезли, и машина стала работать лучше. Однако, проблема полностью не ушла – авто все равно троило, а происходило это при включении режима D на селекторе КПП. Поэтому возникло предположение, что причина проблемы кроется в коробке передач рассматриваемой Mazda 6. Эксперты посоветовали автомобилисту поехать на замену масла и проверить авто у специалистов на уровень смазки и на нормальность давления в КПП. Проверка показала, что с уровнем масла все в порядке. И тогда автор поехал к еще одному мастеру, который в рамках диагностики выявил ошибки в работе третьего цилиндра. Были поменяны местами свечи, что не дало результата, и «пропуски» в третьем цилиндре также диагностировались.

«Последней надеждой» стала катушка зажигания, ведь автомобилист уже рассмотрел все возможные варианты неисправности. В итоге была куплена новая катушка за 1550 рублей, после установки которой все описанные неприятности были устранены.