Почему она троила: О решении проблемы Mazda 6 рассказал владелец

Сегодня, 10:00 \\ Авто/Мото

Машина теряла в мощности, обороты «плавали», и такие «симптомы» не позволили сразу определить неисправность.

На YouTube-канале MM CARS появился ролик, в котором владелец Mazda 6 первого поколения рассказал о решении проблемы иномарки, с которой пришлось «помучиться». В автомобиле пропадала тяга, обороты были нестабильными, имели место «непонятные звуки», и причина неисправности машины была найдена не сразу, а потому блогер поведал, почему она троила.

По словам рассказчика, он пригнал свою машину мастерам на диагностику, и они сообщили, что причиной проблемы является нерабочий генератор. Блогера смутило то, что на выявление неисправности ушли целые сутки, и для диагностики авто не использовался стенд. А потому автору непонятно, каким образом мастера выявили проблему. Последние сообщили, что генератор нужно заменить – купить с «разборки». В итоге автомобилист так и сделал, что обошлось ему в 3,5 тыс. рублей.

Примечательно, что старый генератор рассказчик решил проверить у еще одних экспертов, которые для диагностики использовали стенд, и за пять минут выяснили, что генератор исправить. Как не странно, после замены генератора посторонние звуки исчезли, и машина стала работать лучше. Однако, проблема полностью не ушла – авто все равно троило, а происходило это при включении режима D на селекторе КПП. Поэтому возникло предположение, что причина проблемы кроется в коробке передач рассматриваемой Mazda 6. Эксперты посоветовали автомобилисту поехать на замену масла и проверить авто у специалистов на уровень смазки и на нормальность давления в КПП. Проверка показала, что с уровнем масла все в порядке. И тогда автор поехал к еще одному мастеру, который в рамках диагностики выявил ошибки в работе третьего цилиндра. Были поменяны местами свечи, что не дало результата, и «пропуски» в третьем цилиндре также диагностировались.

«Последней надеждой» стала катушка зажигания, ведь автомобилист уже рассмотрел все возможные варианты неисправности. В итоге была куплена новая катушка за 1550 рублей, после установки которой все описанные неприятности были устранены.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Дешевле «Весты»: FAW анонсировал продажи обновленной версии X40 в России

В обозримом будущем на российский рынок выйдет еще одна перспективная китайская новинка –...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...

«Купил 3 месяца назад и плююсь»: В сети высказали мнение о «роботе» на LADA Vesta SW

Владелец LADA Vesta SW спросил в сети, стоит ли брать SW Cross с АМТ – «робот» нашел не...

Дешевле LADA Granta: Объявлены ценники отечественного электромобиля Zetta

Премьера бюджетного российского электрокара должна состояться в декабре этого года.

«Это вам не ИксРей»: Что такое Renault Sandero Stepway разбирался блогер

Французский вседорожный хэтчбек оценили в сети.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ