Восстановление и тюнинг ВАЗ-2115: Стоит ли «заморочиться» со старым авто, поделился мнением блогер

Сегодня, 11:51 \\ Авто/Мото

В сети стартовал новый проект восстановления «пятнашки» из «убитого» состояния.

ВАЗ-2115, он же «пятнадцатая», или «пятнашка», он же рестайлинговая версия знаменитой «девяносто девятой»: авто, дебютировавшее в 1997 году, но с конвейера сошедшее только в 2003 году, и в свое время считавшееся довольно престижной «Ладой». Сегодня же «пятнашки» можно найти и за 15 тысяч рублей на вторичном рынке, только состояние у таких авто будет плачевным. Можно ли «реанимировать» ВАЗ-2115 2003 года выпуска, с инжекторным двигателем объемом 1,5 л, простоявшего 2 года без дела просто на улице, попробовал выяснить блогер YouTube-канала «ХОЧУ ВСЕ ПОПРОБОВАТЬ».

Автомобиль периодически заводили и перегоняли с места на место. После установки нового АКБ, авто также неплохо завелось. Кузов во многих местах покрылся ржавчиной, однако прогнивших и рассыпающихся участков не много, хотя, по мнению блогера, замене подлежат крылья и капот.

После подкачки спущенных колес, удалось совершить пробную поездку с заездом на смотровую яму. Явно ощущались проблемы в подвеске, а также авто «закипело» из-за отсутствия антифриза.

Тем не менее, несмотря на то, что спускающие колеса также подлежат замене хотя бы для того, чтобы забрать авто в гараж для дальнейших работ, и необходима покупка комплекта, такая «Лада» 115 в  том состоянии, в котором она есть, своих денег стоит и достойна внимания. Поэтому новому проекту «Пятнашка за пятнашку» быть.

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Автор - Алёна Лескова
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