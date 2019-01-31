«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил родную LADA.

Недавно компания Changan запустила продажи CS85 Coupe в новом базовом исполнении с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 178 лошадиных сил. Этот агрегат сочетается с 6-скоростной механической или автоматической КПП. Стоимость такой версии составляет 1 180 000 рублей.

Более дорогая модификация приводится в движение 2,0-литровым 233-сильным мотором, который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Данный CS85 Coupe вполне тянет на достойный ответ BMW X4, хотя, судя по реакции общественности на китайскую новинку, так считают далеко не все.

Как обычно, вопросы возникли к дизайну автомобиля. В передней части кроссовера угадывается фирменный X-стиль популярной российской марки, а сбоку он многим напомнил своего главного конкурента в лице Renault Arkana. Также водителей возмутило сопоставление с «немцем».

«Морда от «Весты», «Китайская LADA», «Плагиаторы, с миру по нитке – и чайна автопром уже впереди», «Сбоку похож на «Аркану», «С такими объёмами движка конкурент BMW X4? Вы это серьёзно?» – пишут автолюбители в соцсетях.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту нового Changan CS85 Coupe. По их мнению, если бы подобную модель выпустил «АвтоВАЗ», это был бы прорыв. Пока российские LADA не оснащаются турбомоторами, многоступенчатыми АКПП и интеллектуальной системой полного привода, а значит не дотягивают до китайского авто. Что касается внешности модели, совпадения не удивительны, ведь к её созданию привлекались европейские дизайнеры.