Рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata появились в сети

Пока индийский автопроизводитель Tata Motors продолжает работать над конкурентом для «Креты», в сети были размещены первые рендеры нового пятиместного кроссовера.

Судя по опубликованным изображениям новинка от Tata, которую назовут Blackbird, получит ряд стилистических решений от моделей Altroz и Harrier. Новый кроссовер, в основу которого ляжет платформа ALFA, оснастят небольшой решёткой радиатора, светодиодными ходовыми огнями в виде изогнутых полос, серебристыми рейлингами и защитой переднего бампера. В модельном ряду автомобиль расположится между Nexon и Harrier.

Что касается технических характеристик новой модели, один из моторов будет позаимствован у Nexon. Речь идёт о 1,5-литровом «турбодизеле». Помимо этого, будет предложена версия с бензиновым атмосферным агрегатом. Оба двигателя будут работать в паре как с механической, так и с автоматической КПП.

Стоит отметить, что в классе SUV сегодня крайне высока конкуренция. Однако в Tata Motors рассчитывают выпустить автомобиль, который обойдёт по объёму продаж Hyundai Creta, Renault Duster, Nissan Kicks и будущий Kia SP2i. Продажи новинки стартуют в конце следующего года или в начале 2021 года.