Обошел Mitsubishi Xpander: Toyota Avanza пользуется бешеной популярностью в Индонезии и Таиланде

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Японская компания Toyota увеличила географию распространения своего рестайлингового минивэна Toyota Avanza. Новинка обладает небольшими дополнениями, расширенным функциональным списком и более качественными отделочными материалами в салоне.

Сообщается, что на рынок Индонезии вторая генерация Toyota Avanza вышла осенью 2018 года и с тех пор в этой стране зафиксирован ажиотажный спрос на него. Стоит сказать, что этот автомобиль по продажам обошел прежнего лидера, которым является Mitsubishi Xpander. Спрос на эту модель продолжает набирать обороты, а в Таиланде модель тоже пользуется бешеной популярностью.

Размеры рестайлингового Toyota Avanza составили 4190X1660X1695 мм, а величина колесной базы достигла 2 665 миллиметров. Под капотом японского минивэна разместились 1,3- и 1,5-литровые бензиновые атмосферные моторы с производительностью 92 и 104 лошадиные силы, работающие вместе с 5-позиционной МКПП или 4-ступенчатой АКПП. В Индонезии за Toyota Avanza придется выложить 820 000 рублей, а в Таиланде минивэн обойдется от 1 317 000 рублей по актуальному курсу.

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Автор - Михаил Соболев
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