Электрификация по-баварски: BMW представит 25 гибридных моделей до 2025 года

Сегодня, 18:10 \\ Авто/Мото

Баварский автоконцерн представил «дорожную карту», раскрывающую планы компании на ближайшие 6 лет. Прослеживается курс на «электрификацию».

Пресс-служба автоконцерна BMW опубликовала данные о планах концерна до 2025 года, согласно которым мир увидит еще 25 электрифицированных новинок, 12 из которых будут полностью на электротяге.

Напомним, что первая гибрибная модель – BMW i3 дебютировала в 2013 году. Позже появились гибридные авто BMW i3S, 745e iPerfomance, X1 xDrive25Le, i8 Coupe, i8 Roadster, 225XE Active Tourer iPerfomance, 530E iPerfomance. На сегодняшний день уже продано 400 тысяч «гибридов», но производитель намерен побить отметку в 500 тысяч до конца текущего, 2019 года, представив обновленные модели X5 xDrive45e iPerfomance, 330e iPerfomance, 225XE Active Tourer iPerfomance, а также модели i4, iX3 и Mini Electric.

Большинство электрифицированных новинок будет представлять собой переделанные уже имеющиеся модели, что позволит компании сэкономить, а поклонникам марки BMW оценить преимущества любимых моделей в гибридном и полностью электрическом исполнении.

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Автор - Алёна Лескова
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