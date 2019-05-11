«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

Многие россияне часто задумывались о том, кто быстрее – Skoda Rapid или LADA Vesta. Ведущие с YouTube-канала «Простое Мнение» организовали заезд для бюджетных седанов, чтобы выяснить, «кто придет первым».

Под капотом прославленной «Весты» разместился 1,6-литровый двигатель с производительностью 106 лошадиных сил. Не менее известный «Рапид» комплектуется мотором аналогичного объема, но с мощностью в 90 «лошадок». Интересно, что габариты и вес обоих бюджетных седанов фактически одинаков, только у чешского автомобиля немного больше крутящий момент.

Чтобы узнать, кто из «бюджетников» «придет первым», блогеры организовали несколько заездов по прямой. В первом заезде чешский седан вырвался вперед, таким образом «уделав» «Весту». Во втором заезде «Рапид» снова одержал победу – чешский седан легко рванул вперед, не оставив российскому автомобилю никаких шансов.

В третьем заезде LADA Vesta удалось вырваться вперед, оставив позади Skoda Rapid. В следующем заезде «Веста» вырвалась вперед, но «Рапид ее настиг и обогнал. В последнем заезде LADA Vesta все же смогла «порвать» Skoda Rapid, значительно оторвавшись от чешского седана.