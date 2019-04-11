Привет из 80-х: Mercedes-Benz 190E с обкаточным пробегом продают за 4 миллиона

Сегодня, 17:07 \\ Авто/Мото

В Германии на одном из местных сайтов появилось объявление владельца автомобиля, который успел «пробежать» всего 500 км при заводской обкатке.

Выпущен Mercedes-Benz 190E был в 1986 году. В тот период модель была очень популярна – всего реализовали около 2 миллионов экземпляров. Однако найти сейчас 190E, которые бы сохранились так же хорошо, как выставленный в объявлении автомобиль, почти нереально. Но за счет своего почти идеального состояния он и стоит соответственно – продавец попросил за 33-летний «Мерс» 55 000 евро, или почти 4 миллиона рублей.

К сожалению, владелец транспортного средства так и не указал, почему Mercedes-Benz 190E за все эти годы не использовался в поездках. Некоторые пользователи предполагают, что на автомобиле все-таки выезжали, но очень редко, для особых случаев, а в основном он содержался как один из экспонатов автомобильной коллекции.

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Автор - Марина Кравченко
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