«Это что, Ауди?»: Впечатлениями от нового Hyundai Elantra поделился блогер

Сегодня, 14:38 \\ Авто/Мото

Корейский седан нового поколения в будущем может завоевать звание бестселлера на отечественном рынке.

Недавно на российский рынок вышла Hyundai Elantra 2019 модельного года, вызвавшая неоднозначные отзывы о себе. Ведущий YouTube-канала «Большой тест-драйв» протестировал корейский седан и поделился впечатлениями от него.

Интересно, что передняя часть «корейца» сильно напоминает «передок» Audi A3, что можно узнать по светодиодным фарам и радиаторной решетке. «Это что Ауди?», - спрашивает блогер.

Что касается задней части Hyundai Elantra 2019, то она рисунком задних фонарей напоминает прославленный Chevrolet Cruze, но логотип, начертанный крупными буквами выдает все же «Элантру». Боковая линия корейского седана тоже изменилась.

Под капотом Hyundai Elantra 2019 разместился бензиновый атмосферный двигатель объемом 2,0 литра с производительностью 140 лошадиных сил, обеспечивающий динамичную езду и экономичность. «Аппетит» «Элантры» на 100 км составляет 5,8-6,0 литров на 100 км. Единственным минусом нового «корейца» блогер назвал жесткую и простую подвеску, из-за чего у автомобиля отсутствует мягкий и плавный ход.

Салон «Элантры» новой генерации поразил эксперта наличием прогрессивной мультимедийной системы, подогрева рулевого колеса, климат-контроля. Но при этом в машине нет подогрева ветрового стекла, что блогер посчитал недостатком. Передние сиденья достаточно удобны, а обзорность довольно хорошая. За Hyundai Elantra 2019 года в России придется отдать от 1 200 000 рублей.

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Автор - Михаил Соболев
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