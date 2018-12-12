Как изменился Chery Tiggo 8: Компания представила новое поколение флагманского кроссовера

Сегодня, 11:26 \\ Авто/Мото

Китайский производитель совсем скоро представит свой новый флагман, получивший изменения и в экстерьере, и по технической части.

Chery Tiggo 8 будет доступен в разнообразной гамме оттенков кузова, среди которых представлены цвета Provence Violet и Rhine Blue. Дизайн кроссовера отличается от внешнего вида версии предыдущей генерации новой радиаторной решеткой, бамперами, сдвоенными патрубками выхлопа и хромированными элементами. Небольшие изменения произошли и в интерьере новинки – появился сенсорный экран мультимедиа в 10,25 дюйма, полностью цифровая «приборка» и кожаная отделка салона.

В качестве нового силового агрегата Tiggo 8 получил 200-сильный турбированный дизель объемом 1,6 литра, работающий в паре с 7-диапазонным «роботом», но доступным остается и 1,5-литровый бензиновый двигатель с 6-скоростной «механикой» или АКПП.

Сообщается, что приобрести Chery Tiggo 8 нового поколения можно будет уже с 28 мая – именно тогда новинка выйдет на китайский рынок. Тогда же станут известны и цены различных версий комплектации кроссовера.

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Автор - Марина Кравченко
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