Рассекречен Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года

Сегодня, 09:17 \\ Авто/Мото

Самая продаваемая модель Land Rover претерпела массу изменений, благодаря которым призвана еще больше поднять продажи.

Представленный впервые в 2014 году внедорожник Discovery Sport от британского автобренда Land Rover, долгое время не уступал позиций. Однако в предыдущем году продажи упали из-за высокой конкуренции на рынке.

Компания намерена вернуть первенство с помощью выпуска нового Discovery Sport, серийное производство которого начнется в 2020 году, однако уже сегодня рассекречены некоторые интригующие детали.

Рестайлинговая версия «переедет» на новую модульную платформу D8, благодаря которой кузов спорт-кросса станет на 13% жестче. Снижения уровня шума и вибрации в салоне достигнут благодаря жестко установленным подрамникам. Также внешний вид поменяют бамперы, решетка радиатора, будет установлена новая LED-оптика.

Land Rover Discovery Sport 2020 модельного ряда будет предлагаться в нескольких вариантах комплектации со штатными дисками от 18 до 21 дюйма. Новинка получит «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором и благодаря этому расход всего в 6,9 литров в смешанном цикле. Варианты двигателей: бензиновые и дизельные «турбочетверки» мощностью от 150 до 250 «кобыл». Привод - переключаемый с переднего на полный, за исключением варианта со 150-сильным «дизелем» (он только переднеприводный). Зато самый «младший» вариант дизельного мотора доступен с «механикой», остальные версии будут идти с экономичными «автоматами» ZF.

На комфортабельности и эстетике салона в Land Rover экономить не стали: кожаная обивка, кресла с функцией массажа, современная мультимедиа с широким тачскрином, улучшенный круиз-контроль и многое другое. Производитель предусмотрел даже возможность обеспечения большего комфорта для перевозимых животных благодаря дополнению Pet Pack.

В Великобритании уже начали принимать заказы на новинку, стоимость стартует от 34,5 тысяч евро. В России дорестайлинговая модель продается по цене от 2,8 миллионов рублей.

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Автор - Алёна Лескова
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