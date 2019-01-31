«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным собратьям по классу.

Недавно вышедшему на рынок Renault Arkana китайцы подготовили достойную альтернативу, которой стал Changan CS85. Ведущий YouTube-канала «Click On Life» поделился обзором на этот поднебесный купеобразный кроссовер, поразивший его.

Во внешности «китайца» блогера поразили симпатичная передняя часть, светодиодная оптика и пластиковый защитный обвес. Помимо того, дорожный просвет Changan CS85 достигает 185 мм, а сам автомобиль обзавелся задними дисковыми тормозами и 19-дюймовыми колесными дисками. Задняя часть тоже порадовала эксперту своим оформлением, а багажный отсек вообще привел его в восторг.

Подкапотное пространство китайского купе-кроссовера занимает 2-литровый турбомотор с производительностью 210 лошадиных сил, работающий с 8-позиционной АКПП. Таким образом, Changan CS85 по силовым параметрам значительно превосходит нашумевшую Renault Arkana. Интересно, что «Чанган» будет стоить дешевле французского кросс-купе.

Интерьер «китайца» тоже понравился эксперту – передняя панель обшита твердым, но в то же время изящным пластиком. Наличие всех современных систем также стало предметом восхищения эксперта. На задних сиденьях Changan CS85 достаточно много места для ног и головы, а сами пассажиры смогут воспользоваться 12-вольтовыми розетками. Стоимость китайского «убийцы» Renault Arkana составит от 1 200 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«ВАЗ без тюнинга – деньги на ветер»: Блогер протестировал LADA Vesta Sport и ВАЗ-21106

Обзорщик сравнил между собой самую спортивную «Весту» и «заряженную» «десятку» – одна из...

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

Дешевле «Весты»: FAW анонсировал продажи обновленной версии X40 в России

В обозримом будущем на российский рынок выйдет еще одна перспективная китайская новинка –...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

«Купил 3 месяца назад и плююсь»: В сети высказали мнение о «роботе» на LADA Vesta SW

Владелец LADA Vesta SW спросил в сети, стоит ли брать SW Cross с АМТ – «робот» нашел не...

Дешевле LADA Granta: Объявлены ценники отечественного электромобиля Zetta

Премьера бюджетного российского электрокара должна состояться в декабре этого года.

«Это вам не ИксРей»: Что такое Renault Sandero Stepway разбирался блогер

Французский вседорожный хэтчбек оценили в сети.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ