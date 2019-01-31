«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным собратьям по классу.

Недавно вышедшему на рынок Renault Arkana китайцы подготовили достойную альтернативу, которой стал Changan CS85. Ведущий YouTube-канала «Click On Life» поделился обзором на этот поднебесный купеобразный кроссовер, поразивший его.

Во внешности «китайца» блогера поразили симпатичная передняя часть, светодиодная оптика и пластиковый защитный обвес. Помимо того, дорожный просвет Changan CS85 достигает 185 мм, а сам автомобиль обзавелся задними дисковыми тормозами и 19-дюймовыми колесными дисками. Задняя часть тоже порадовала эксперту своим оформлением, а багажный отсек вообще привел его в восторг.

Подкапотное пространство китайского купе-кроссовера занимает 2-литровый турбомотор с производительностью 210 лошадиных сил, работающий с 8-позиционной АКПП. Таким образом, Changan CS85 по силовым параметрам значительно превосходит нашумевшую Renault Arkana. Интересно, что «Чанган» будет стоить дешевле французского кросс-купе.

Интерьер «китайца» тоже понравился эксперту – передняя панель обшита твердым, но в то же время изящным пластиком. Наличие всех современных систем также стало предметом восхищения эксперта. На задних сиденьях Changan CS85 достаточно много места для ног и головы, а сами пассажиры смогут воспользоваться 12-вольтовыми розетками. Стоимость китайского «убийцы» Renault Arkana составит от 1 200 000 рублей.