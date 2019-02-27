Американский клон «китайца»: Стартовал выпуск нового поколения кроссовера Chevrolet Captiva.

Концерн GM совместно с фирмой SAIC дал добро на тестовое производство обновленного паркетника на заводах в Индонезии.

Что примечательно, в Индонезии успешно продаётся перелицованный и удешевленный Chevrolet Captiva новой генерации, получивший имя Wuling Almaz. Сам же «американец» будет являться практически 100-процентным клоном китайского паркетника Baojun 530, незначительно отличаясь от него лишь оснащением и некоторыми элементами экстерьера.

Американский клон «китайца» получит фирменную эмблему, переработанную радиаторную решетку, а также популярную «узкую» оптику – однако на капоте будут располагаться лишь противотуманки и поворотники, в то время как ДХО и габариты окажутся чуть ниже – в стиле Nissan Juke.

Более очевидное сходство у Chevrolet Captiva и Baojun 530 будет замечено внутри салона. Речь идёт об отделке сидений, эргономике и компоновке пространства внутри машины. Иным у «американца» будет лишь сенсорный дисплей, который получит диагональ и разрешение получше, а также обновленная приборная панель.

В моторном отсеке у следующей генерации Chevrolet Captiva окажется 1,5-литровый агрегат с турбонаддувом на 147 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Привод – безальтернативно передний, а в качестве трансмиссии предложат 6-диапазонную «механику». Старт продаж кроссовера начнется со стран Южной Америки и Таиланда, а затем модель попадёт в США и Европу.