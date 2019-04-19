«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе запланирован на зиму 2020 года.

При этом ценник Geely FY11 может оказаться крайне внушительным. На китайском рынке стартовая комплектация данного кросс-купе, с 1,5-литровым турбомотором на 11 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» обходится покупателям в 135 800 йен (1,27 миллиона рублей), в то время как за «люксовую» версию, оснащенную 2,0-литровым, 238-сильным турбомотором с 350 Нм крутящего момента и 8-ступенчатой АКПП можно купить за 216 800 юаней (2 миллиона рублей).

Также на китайском рынке присутствуют PHEV-версии Gelly FY11, с запасом хода на электрической тяге, составляющим от 56 до 80 километров, однако в России они, вероятно, представлены не будут, так как развитие гибридного сегмента на отечественном рынке происходит крайне неторопливо.

В соответствие с высоким ценником, «китаец» за 2 миллиона рублей будет оснащен солидным списком опций, от активного круиз контроля и системы экстренного торможения, до функции удержания в полосе и предотвращения столкновений. В «максималке» новый кросс-купе Geely FY11 получит возможность распознавать водителя по лицу, подключая, таким образом, сохраненный ранее тип настроек.