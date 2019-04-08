В России за три часа первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Сегодня, 14:54 \\ Авто/Мото

23 мая 2019 ода состоялся дебют нового французского купеобразного кроссовера Renault Arkana, который вышел на рынок в ограниченной серии Limited One. По информации от пресс-центра автопроизводителя, за три часа россияне раскупили первую партию автомобилей, которая достигла количества в 100 единиц.

Интересно, что спрос на «Аркану» оказался высоким, из-за чего в автосалоны компании привезли еще больше автомобилей. Renault Arkana отправят в 25 городов России, причем доставят их прямо до дома. При этом количество предзаказов на французский кроссовер достигли 10 000.

Переднеприводный вариант исполнения Renault Arkana обойдется в 1 419 990 рублей, а за кроссовер с полным приводом придется выложить 1 499 990 рублей. Пока «Аркану» можно приобрести в России только с турбодвигателем объемом 1,3 литра, выдающего мощностью в 150 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие вариатором. Следующая партия «Арканы» уже доступна для заказа через онлайн-шоурум.

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Автор - Михаил Соболев
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