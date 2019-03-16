«Лучше Камрюхи – только Камрюха поновее»: На что можно поменять Toyota Camry, рассказали в сети

Сегодня, 13:55 \\ Авто/Мото

По мнению автолюбителей, на смену японскому седану не так-то просто подобрать достойное авто.

Об этом они рассказали в сообществе о Toyota Camry «ВКонтакте», где один из водителей пожаловался, что никак не может определиться, на что же ему можно поменять свою 10-летнюю «сороковку». Он рассказал, что Camry 2008 года выпуска верой и правдой прослужила ему почти 10 лет, и никаких проблем за это время с автомобилем он не испытал. Теперь же, когда пришло время брать машину поновее, он смотрит на другие бренды, и видит в них один лишь негатив.

KIA Optima страдает от задиров, причём – вне зависимости от любой из выбранных версий. Mazda 6 – неплохой вариант на смену Toyota Camry, очень достойная управляемость, но автомобилист убежден, что с двигателем на 2 литра, этот «японец» едет крайне плохо: «Mazda 6 2.0 – тот ещё овощ».

Hyundai Sonata и i40 – тоже машины хорошие, но в целом, что экстерьером, что салоном, водителя они совершенно не цепляют. «В общем, ищу снова Камри, но уже 2011 года», – резюмировал он. Комментаторы в сети уточнили, что не видят смысла менять Toyota Camry в 40-м кузове на такой же автомобиль, только «посвежее», и лучше постараться найти хотя бы 50-й.

Даже в подержанном состоянии и российской сборки, данная модель – отличается запасом прочности и надежности, водители рассказывают, что без проблем проезжают на ней по 100-150 тысяч километров. «Лучше Камрюхи – только Камрюха поновее», – подвели итог комментаторы в сети.

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Автор - Алекс Ройзман
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