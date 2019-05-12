«Корейца» тянет направо: Решением проблемы с управлением KIA Rio поделились в сети

Сегодня, 09:38 \\ Авто/Мото

Автовладелец пожаловался, что его машина начала вести себя на дороге крайне нестабильно.

Об этом он рассказал в сообществе владельцев KIA Rio, посетовав, что автомобиль в последнее время постоянно тянет вправо. Особенно это заметно, когда во время торможения рулевая колонка начинает поворачивать в правую сторону, из-за чего при езде водителю постоянно приходится держать руль чуть левее, чем нужно, отвлекаясь таким образом от комфортной езды.

При этом, автолюбитель заявил, что на его KIA Rio совсем недавно делали развал-схождение, резина, тормозные колодки и диски – всё это новое, а автомеханик даже подвеску осмотреть успел, но так и не обнаружил причин, по которым «корейца» начало тянуть туда, куда не нужно. Комментаторы в сети предположили, что всему виной – рулевая рейка, а также посоветовали водителю озаботиться сменой резины.

Автолюбители не исключают, что ситуация улучшится, если поменять резину местами, поскольку одному из водителей KIA Rio это очень помогло. Но недовольный владелец «корейца» уточнил, что пробовал так сделать, и ситуацию это никак не исправило. При этом что касается проблемной рулевой рейки – водитель заявил, что вот на неё он внимания не обращал пока.

Вероятнее всего, «лечится» это все заменой золотника, но чтобы не «попасть» на деньги, автовладельцу уверенно порекомендовали обратиться именно к официальному дилеру KIA Rio – он если и попросит за это более крупную сумму, зато водитель сможет быть уверенным в том, что его машина теперь будет ехать так, как нужно: «К официалам езжай. Либо золотник менять, либо рейку всю целиком».

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Автор - Алекс Ройзман
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