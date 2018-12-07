«После Шнивы – ракетой покажется»: Выбор между LADA Vesta SW и SW Cross обсудили в сети

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Несмотря на приставку «Кросс», обычная «Веста» в кузове универсал кажется водителям более предпочтительным выбором даже для легкого бездорожья.

В этом они попытались убедить автолюбительницу, рассказавшую, что она решила поменять свою Chevrolet Niva на машину классом повыше, и теперь она встала перед выбором – взять ей LADA Vesta SW, или же её кроссовую модификацию. Важным критерием для девушки является мягкость подвески. Она привыкла, что «Шнива» идеально глотает неровности, и потому не хотела понижать уровень комфорта от езды по бездорожью.

Автомобилистка заявила, что испытала в деле LADA Vesta SW Cross и её «младшую» версию, и к своему удивлению – последняя оказалась гораздо мягче, да и по динамике она существенно опережала своего собрата по модельному ряду. «Действительно ли это так? Какая из них вообще мягче на дороге?», – поинтересовалась девушка в тематическом сообществе «ВКонтакте».

И по мнению комментаторов, автоледи сделала правильные выводы насчёт мягкости подвески LADA Vesta SW. Её Cross-версия, убеждены водители, представляет собой далеко не лучший вариант для тех, кто хочет испытывать комфорт при езде, да и в целом она не особо отличается от стандартной «Весты»-универсала.

«После Шнивы она тебе ракетой покажется. Клиренса ей хватает с головой», «Ставь на неё 15-е колеса, да профиль пожирней – будет тебе счастье», «Если только клиренс интересует, то на весте седан спокойно проезжаю там же где и на Шниве ездил», – поделились комментаторы полезными советами.

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Автор - Алекс Ройзман
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