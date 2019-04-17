«Очень легко остаться обманутым»: О «правильном» выборе подержанного VW Touareg рассказал блогер

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

По словам водителя, велик шанс того, что при покупке «немца» можно «влететь» на серьезную сумму денег.

Причём блогер Павел Человечков считает, что те, у кого вы собираетесь покупать подержанный Volkswagen Touareg, не хотят обмануть вас специально – просто у кроссовера есть несколько проблемных моментов, о которых могут не знать даже его хозяева. Речь идёт о довольно слабой цепи ГРМ. При своей стоимости, составляющей под 70 000 рублей, данный агрегат грешит на то, чтобы растянуться уже на первых 100 000 километров.

Выяснить, в каком состоянии цепь ГРМ выбранного Volkswagen Touareg, очень просто – для этого рекомендуется отвезти машину на компьютерную диагностику, где по определенным каналам нужно узнать показатель угла опережения зажигания. Если он нулевой или близок к отрицательным значениям, то это значит, что «Туарег» нуждается в замене новой цепи ГРМ.

Также рекомендуется тщательно проверить коробку передач подержанного Volkswagen Touareg. Если «на холодную» во время заезда она может не пинаться, то если прогреть кроссовер в течении получаса, и лишь после этого – устроить для неё небольшой тест-драйв, может оказаться, что КПП-то у машины очень даже проблемная, и единственный выход – дорогостоящая замена агрегата: «Очень легко остаться обманутым и влететь на 150 000 рублей».

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Автор - Алекс Ройзман
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