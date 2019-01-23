«Повезло, что заметил»: Владелец «Шнивы» пожаловался на треснувший тормозной диск

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Ни на одной из своих предыдущих машин – блогеру такое не встречалось.

Об этом рассказал обзорщик с канала «Рыбалка на Урале», решивший пожаловаться на то, что у его Chevrolet Niva без особых причин вдруг взял и треснул тормозной диск. Случилось это пару дней назад, и автомобилист объяснил, что заметил это совсем случайно – разбирая рыболовные сети, взгляд водителя опустился на стоящую рядом машину, а солнечный блик осветил тоненькую ниточку, которая оказалась трещиной.

«Глубокая и длинная, от края до края. Повезло, что заметил. Почувствовал буквально, что седею уже», – возмущается водитель, уточняя, что его Chevrolet Niva до сих пор стоит на двухлетней гарантии, хотя по ходовой гарантийный срок равен всего лишь году, потому он и сомневается, что от поездки к официальному дилеру будет какой-либо прок, помимо того, что из него попытаются вытянуть деньги за замену тормозного диска, или что ещё похуже.

«Непонятно – либо на деньги попал, либо же по гарантии заменят», – недоволен сложившейся ситуацией владелец Chevrolet Niva.

Единственная причина, по которой в теории мог треснуть диск – это если водитель заехал колесами в ледяную воду, а разогретый металл не выдержал перепада температуры и «накрылся»: «Скорее всего так и было, но на предыдущих автомобилях не сталкивался с таким. Завод гонит дичь – это единственный вывод».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Трактор, который не тонет»: Внедорожные возможности «заряженного» ВАЗ-2110 восхитили блогера

Несмотря на то, что «Десятка» оказалась подготовлена к тяжелым дорожным условиям, такой...

«Брать такую же я бы не стал»: Владелец Hyundai Solaris поменялся автомобилем с владельцем LADA Vesta

Владельцы популярных в России LADA Vesta и Hyundai Solaris решили поменяться машинами на...

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«ВАЗ без тюнинга – деньги на ветер»: Блогер протестировал LADA Vesta Sport и ВАЗ-21106

Обзорщик сравнил между собой самую спортивную «Весту» и «заряженную» «десятку» – одна из...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Бюджетный стиляга»: Обновленный SsangYong Tivoli 2020 показали официально

Месяц назад автомобиль тестировался в Индии, а теперь корейцы решили рассекретить...

Дешевле «Весты»: FAW анонсировал продажи обновленной версии X40 в России

В обозримом будущем на российский рынок выйдет еще одна перспективная китайская новинка –...

Калининградский «Автотор» начал выпуск новых грузовиков Ford Trucks F-Max

В Калининграде на автозаводе «Автотор» стартовало производство нового американского...

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ