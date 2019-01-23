«Повезло, что заметил»: Владелец «Шнивы» пожаловался на треснувший тормозной диск

Ни на одной из своих предыдущих машин – блогеру такое не встречалось.

Об этом рассказал обзорщик с канала «Рыбалка на Урале», решивший пожаловаться на то, что у его Chevrolet Niva без особых причин вдруг взял и треснул тормозной диск. Случилось это пару дней назад, и автомобилист объяснил, что заметил это совсем случайно – разбирая рыболовные сети, взгляд водителя опустился на стоящую рядом машину, а солнечный блик осветил тоненькую ниточку, которая оказалась трещиной.

«Глубокая и длинная, от края до края. Повезло, что заметил. Почувствовал буквально, что седею уже», – возмущается водитель, уточняя, что его Chevrolet Niva до сих пор стоит на двухлетней гарантии, хотя по ходовой гарантийный срок равен всего лишь году, потому он и сомневается, что от поездки к официальному дилеру будет какой-либо прок, помимо того, что из него попытаются вытянуть деньги за замену тормозного диска, или что ещё похуже.

«Непонятно – либо на деньги попал, либо же по гарантии заменят», – недоволен сложившейся ситуацией владелец Chevrolet Niva.

Единственная причина, по которой в теории мог треснуть диск – это если водитель заехал колесами в ледяную воду, а разогретый металл не выдержал перепада температуры и «накрылся»: «Скорее всего так и было, но на предыдущих автомобилях не сталкивался с таким. Завод гонит дичь – это единственный вывод».