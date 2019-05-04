Как исправить проблему с гаснущей «приборкой» УАЗ «Патриот», рассказали в сети

Как оказалось, этот недостаток довольно часто встречается у внедорожника, потому механизм его устранения очень прост.

В сообществе «уазоводов» один из владельцев «Патриота» рассказал, что во время движения у него один за другим начали гаснуть приборы. Вначале потухла панель, за ней последовали поворотные и габаритные огни, после чего рабочими остались лишь аварийные фары. Смена предохранителя заставила электронику включиться вновь, но теперь они стали гореть чересчур ярко, буквально «плавиться на глазах».

«Где-то коротнуло», – комментаторы в сети объяснили, что уже сталкивались с гаснущей «приборкой» УАЗ «Патриот», уточнив, что для исправления проблемы водителю понадобится мультиметр, кусачки и базовые знания в электрике. В первую очередь, из гнезда достаётся предохранитель, и внутрь опускается щуп мультиметра. Второй щуп лежит на кузове «Патрика», чтобы помочь выявить, где произошло короткое замыкание.

Вероятнее всего, замкнуло как минимум два провода, потому по ним нужно будет пойти, и примерно на середине машины, если они окажутся слишком длинными – кусачками их разрезать, что поможет определить, какая из половин машины подверглась короткому замыканию: «Если есть сигналка, то частенько установщики коряво врезаются в цепь поворотов, так же и фаркоп – часто окисляется, и может коротить, но скорее всего – банально перетёрся жгут в районе зада».