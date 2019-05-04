Как исправить проблему с гаснущей «приборкой» УАЗ «Патриот», рассказали в сети

Сегодня, 17:27 \\ Авто/Мото

Как оказалось, этот недостаток довольно часто встречается у внедорожника, потому механизм его устранения очень прост.

В сообществе «уазоводов» один из владельцев «Патриота» рассказал, что во время движения у него один за другим начали гаснуть приборы. Вначале потухла панель, за ней последовали поворотные и габаритные огни, после чего рабочими остались лишь аварийные фары. Смена предохранителя заставила электронику включиться вновь, но теперь они стали гореть чересчур ярко, буквально «плавиться на глазах».

«Где-то коротнуло», – комментаторы в сети объяснили, что уже сталкивались с гаснущей «приборкой» УАЗ «Патриот», уточнив, что для исправления проблемы водителю понадобится мультиметр, кусачки и базовые знания в электрике. В первую очередь, из гнезда достаётся предохранитель, и внутрь опускается щуп мультиметра. Второй щуп лежит на кузове «Патрика», чтобы помочь выявить, где произошло короткое замыкание.

Вероятнее всего, замкнуло как минимум два провода, потому по ним нужно будет пойти, и примерно на середине машины, если они окажутся слишком длинными – кусачками их разрезать, что поможет определить, какая из половин машины подверглась короткому замыканию: «Если есть сигналка, то частенько установщики коряво врезаются в цепь поворотов, так же и фаркоп – часто окисляется, и может коротить, но скорее всего – банально перетёрся жгут в районе зада».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в...

«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать...

«Трактор, который не тонет»: Внедорожные возможности «заряженного» ВАЗ-2110 восхитили блогера

Несмотря на то, что «Десятка» оказалась подготовлена к тяжелым дорожным условиям, такой...

Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто....

«Брать такую же я бы не стал»: Владелец Hyundai Solaris поменялся автомобилем с владельцем LADA Vesta

Владельцы популярных в России LADA Vesta и Hyundai Solaris решили поменяться машинами на...

«ВАЗ без тюнинга – деньги на ветер»: Блогер протестировал LADA Vesta Sport и ВАЗ-21106

Обзорщик сравнил между собой самую спортивную «Весту» и «заряженную» «десятку» – одна из...

Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

«Можно брать, но только не с DSG»: Что нужно знать при покупке подержанного Volkswagen Jetta - эксперты

Немецкий седан славится своей надежностью, но он тоже не застрахован от недостатков.

Новый УАЗ стал фактически иномаркой: Блогер показал, из чего делают «Патриотов»

Внешность – не главное, главное то, что внутри, а «внутри» у новых «Патриотов» есть, на...

«Бюджетный стиляга»: Обновленный SsangYong Tivoli 2020 показали официально

Месяц назад автомобиль тестировался в Индии, а теперь корейцы решили рассекретить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ