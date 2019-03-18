Дешевле Rio X-Line! Обновлённый кроссовер KIA KX1 получил официальный ценник

Ожидается, что автомобиль будет пользоваться ещё большим спросом.

В продажу выходит обновлённый кроссовер KIA KX1, построенный на платформе от Rio, известной в Китае как K2. Стоимость новинки составляет 69 800 до 79 800 юаней (или 650 000 - 740 000 рублей по текущему курсу). Интересно, что паркетник оценили дешевле Rio X-Line, стоимость которого в «базе» составляет 74 900 юаней (698 000 рублей).

Что касается изменений KIA KX1, он получил новую комплектацию с более мощным 1,4-литровым мотором. Если раньше кроссовер предлагался только в 95-сильном варианте, то теперь доступен движок на 100 «лошадок». Пару ему составляет 6-скоростная «механика» или «автомат».

Габаритная длина KIA KX1 составляет 4100 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1503 мм, а размер колёсной базы – 2570 мм. Также после обновления паркетник обзавёлся новыми опциями, но производитель не уточняет, какими именно.

До рестайлинга KIA KX1 в базовой версии мог похвастаться системами ABS и EBD, двумя подушками безопасности, климатической установкой, передним парктроником, акустической системой, а также ассистентом помощи при подъеме.