Эксперты назвали важные советы для покупки подержанных авто

Автолюбители, которые хотят приобрести машину с пробегом, знают, как непросто отыскать приемлемый вариант. Эксперты рассказали, на какие нюансы нужно обращать внимание, выбирая авто на «вторичке».

Прежде всего рекомендуется провести первичный осмотр подержанной машине. Делать это лучше не в одиночку, а вместе с людьми, разбирающимися в автомобилях. Стоит уточнить у продавца причину продажи и узнать о техническом состоянии. Если в ходе первичного осмотра состояние транспортного средства оказалось удовлетворительным, можно также отправиться на СТО, чтобы узнать заранее, потребуются ли вложения в машину в ближайшее время.

Далее эксперты советуют изучить документы на авто, посмотреть техпаспорт и страховой полис. Не лишним будет проверить автомобиль на сайте ГИБДД и на сервисе «Автокод». После этого можно оформлять сделку и ОСАГО, чтобы потом поставить машину на учёт в ГИБДД в ближайшие 10 дней. Перед этим стоит привести транспортное средство в порядок, если этого не сделал прежний владелец.

Лучше не приобретать автомобиль по доверенности, так как нередки случаи, когда недобросовестный человек пытается продать машину, которая находится в аресте или на которой «висят» долги.