Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в американскую классику 50-х годов.

Совершенствование и украшение старых (но не раритетных) авто можно считать отдельным направлением тюнинга экземпляры в данном сегменте встречаются разные, однако часто результат попыток из «ничего» сделать «конфетку» заканчивается фиаско. Но не в случае с ГАЗ-3102, когда старенькая «Волга» преобразилась в стильный американский автомобиль из эпохи 1950-х.

Оригинальный, броский, необычный внешний вид не оставляет шанса не обернуться такой «Волге» вслед. На улицах «Перми» автомобиль уже произвел фурор.

Хозяин авто рассказал, что ГАЗ-3102 пока изменился лишь внешне, получив нестандартный капот, новые крылья и яркую красно-белую окраску. Оптика и радиаторная решетка позаимствованы у ВАЗов, вертикальные фонари – у 407-го «Москвича», а горизонтальные фонари и кресла «сняты» с Toyota Crown.

Под капотом пока все «родное» - «ГАЗовское»: 131-сильный 406-й двигатель, 5-ступенчатая МКПП. Максимальная скорость, до которой удалось разогнать «Волгу» составляет 170 км/ч.

На реализацию затеи с внешним преображением ушел год и 200 тысяч рублей, однако хозяева планируют не останавливаться на достигнутом и полностью преобразить машину.