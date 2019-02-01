«Не масложорит - полет нормальный»: Владелец Zotye T600 озвучил особенности эксплуатации машины

Кроссовер проехал более 8 тыс. км, и автомобилист решил рассказать, каково ездить на «китайце».

Автомобилист Николай Гринь на одноименном YouTube-канале озвучил особенности эксплуатации Zotye T600. Владелец авто сообщил, что проехал на кроссовере 8242 км, и машина «не масложорит – полет нормальный».

Уточним, что нередко автомобилисты жалуются на чрезмерный расход масла в Zotye T600, и об этом вспомнил рассказик. По словам автора, в его машине этой проблемы нет, однако он полагает, что распространенная неприятность кроссовера не настигла его потому, что он заменил в паркетнике смазку сразу после его покупки. Рассказчик подчеркнул, что в моторе было залито некачественное масло.

Автор отметил, что в целом очень доволен кроссовером Zotye T600. Однако рассказчику не хватило в машине камеры заднего вида, а потому она была куплена автомобилистом на «Алиэкспрессе». Еще автор обратил внимание на не самые удобные кресла паркетника, а потому на том же «Алиэкспрессе» были заказаны чехлы не сидения, на которых есть специальные подушки в области поясницы, благодаря которым сидеть в креслах гораздо комфортнее, так как спина с этими подушечками не устает. Еще на вышеназванном сайте рассказчик приобрел имитирующие карбон защитные накладки на пороги, подушку под голову, а также противоскольные резинки на двери и капот. Последние клеятся на торцы, благодаря чему повышается защита ЛКП в уязвимых местах кузова.

Говоря о плюсах Zotye T600, рассказчик обратил на его ценник – машина была куплена за 850 000 рублей (с учетом регистрации и «допов»), и автор считает, что у обсуждаемого кроссовера в данном ценовом диапазоне просто нет альтернативы, так как «китайцы переплюнули всех». Автомобилиста восхищает просторный салон машины, ее мягкий ход, эффективная турбина, отсутствие посторонних звуков в салоне, хорошая обзорность, информативные зеркала, функциональность.

Еще рассказчик сообщил, что не обслуживает машину у «официалов», так как они «обдирают» клиентов. Вместо этого автомобилист делает ТО у проверенных мастеров.