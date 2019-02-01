«Не масложорит - полет нормальный»: Владелец Zotye T600 озвучил особенности эксплуатации машины

Вчера, 14:05 \\ Авто/Мото

Кроссовер проехал более 8 тыс. км, и автомобилист решил рассказать, каково ездить на «китайце».

Автомобилист Николай Гринь на одноименном YouTube-канале озвучил особенности эксплуатации Zotye T600. Владелец авто сообщил, что проехал на кроссовере 8242 км, и машина «не масложорит – полет нормальный».

Уточним, что нередко автомобилисты жалуются на чрезмерный расход масла в Zotye T600, и об этом вспомнил рассказик. По словам автора, в его машине этой проблемы нет, однако он полагает, что распространенная неприятность кроссовера не настигла его потому, что он заменил в паркетнике смазку сразу после его покупки. Рассказчик подчеркнул, что в моторе было залито некачественное масло.

Автор отметил, что в целом очень доволен кроссовером Zotye T600. Однако рассказчику не хватило в машине камеры заднего вида, а потому она была куплена автомобилистом на «Алиэкспрессе». Еще автор обратил внимание на не самые удобные кресла паркетника, а потому на том же «Алиэкспрессе» были заказаны чехлы не сидения, на которых есть специальные подушки в области поясницы, благодаря которым сидеть в креслах гораздо комфортнее, так как спина с этими подушечками не устает. Еще на вышеназванном сайте рассказчик приобрел имитирующие карбон защитные накладки на пороги, подушку под голову, а также противоскольные резинки на двери и капот. Последние клеятся на торцы, благодаря чему повышается защита ЛКП в уязвимых местах кузова.

Говоря о плюсах Zotye T600, рассказчик обратил на его ценник – машина была куплена за 850 000 рублей (с учетом регистрации и «допов»), и автор считает, что у обсуждаемого кроссовера в данном ценовом диапазоне просто нет альтернативы, так как «китайцы переплюнули всех». Автомобилиста восхищает просторный салон машины, ее мягкий ход, эффективная турбина, отсутствие посторонних звуков в салоне, хорошая обзорность, информативные зеркала, функциональность.

Еще рассказчик сообщил, что не обслуживает машину у «официалов», так как они «обдирают» клиентов. Вместо этого автомобилист делает ТО у проверенных мастеров.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в...

«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать...

«Трактор, который не тонет»: Внедорожные возможности «заряженного» ВАЗ-2110 восхитили блогера

Несмотря на то, что «Десятка» оказалась подготовлена к тяжелым дорожным условиям, такой...

Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто....

«Брать такую же я бы не стал»: Владелец Hyundai Solaris поменялся автомобилем с владельцем LADA Vesta

Владельцы популярных в России LADA Vesta и Hyundai Solaris решили поменяться машинами на...

«ВАЗ без тюнинга – деньги на ветер»: Блогер протестировал LADA Vesta Sport и ВАЗ-21106

Обзорщик сравнил между собой самую спортивную «Весту» и «заряженную» «десятку» – одна из...

Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

«Можно брать, но только не с DSG»: Что нужно знать при покупке подержанного Volkswagen Jetta - эксперты

Немецкий седан славится своей надежностью, но он тоже не застрахован от недостатков.

Новый УАЗ стал фактически иномаркой: Блогер показал, из чего делают «Патриотов»

Внешность – не главное, главное то, что внутри, а «внутри» у новых «Патриотов» есть, на...

«Бюджетный стиляга»: Обновленный SsangYong Tivoli 2020 показали официально

Месяц назад автомобиль тестировался в Индии, а теперь корейцы решили рассекретить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ