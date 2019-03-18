«Выглядит лучше, чем LADA XRay»: Пользователи сети оценили мелкосерийный ВАЗ-210934

Вчера, 13:43 \\ Авто/Мото

Всего было выпущено около 2,5 тысяч подобных автомобилей, поэтому многим пользователям «Лада Тарзан» оказалась в диковинку – они назвали ее кроссовером из «девятки».

Снимок ВАЗ-210934 появился в одном из сообществ «Вконтакте», посвященном автотехнике. Автор поста назвал автомобиль кросс-версией ВАЗ-2109, а комментаторы шутливо сравнили его с ВАЗ-1111 «Ока», BMW X5 и Porsche Cayenne. «Веста Х-рэй», – добавил один из подписчиков. «Выглядит лучше, чем LADA XRay», – присоединился к нему другой.

Другие пользователи объяснили, что это не результат тюнинга, а настоящий заводской внедорожник ВАЗ-210934 с полным приводом – он был спроектирован инженером «АвтоВАЗ» и выпускался предприятием «Лада-Консул». Коробку передач, подвеску, рулевое управление и двигатель автомобиль получил от «Нивы», а прочие узлы – от других серийных машин LADA. Кузов новинка получила от ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, а позже и от ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Внедорожники вошли в семейство LADA Tarzan.

«Выглядит лучше, чем заниженная, ей бы еще тапки для бездорожья – и вообще ляпота», – написал один из комментаторов. «Обвесы не подходят», «Колеса маленькие», – присоединились другие. «Все равно ведро с гайками», – не оценил старания отечественных инженеров третий подписчик.

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Автор - Марина Кравченко
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