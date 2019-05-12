Внедорожный компактвэн Renault Triber представят 19 июня

Компания Renault раскрыла дату официальной презентации нового компактвэна Triber, который уже успел «засветиться» на шпионских снимках. Автомобиль представят 19 июня в Индии.

Судя по фото, Renault Triber, который ранее был известен под заводским именем RBC, получит укороченный капот, большую радиаторную решётку с окантовкой из хрома и пластиковый защитный обвес с расширителями колёсных арок. Отметим, что новинка разделила платформу с Renault Kwid.

Моторная гамма внедорожного Triber будет включать в себя 75-сильный 3-цилиндровый турбодвигатель BR10 объёмом 1,0 л и 1,2-литровый «атмосферник», выдающий 78 л. с. В первом случае в роли трансмиссии выступит 5-скоростная «механика», а во втором – вариатор.

Новинка будет трёхрядной, а в список её оснащения войдут такие опции как ABS, датчики парковки, кнопка для запуска двигателя и 16-дюймовые колёсные диски. Автомобиль получит минимум две подушки безопасности, более дорогие комплектации оснастят и боковыми подушками. В «топе» Renault Triber также сможет похвастаться наличием камеры заднего вида и мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto.

Ожидается, что на индийском рынке новый внедорожный компактвэн можно будет приобрести по цене от 540 000 до 790 000 рупий (около 499 000-747 000 рублей). Продажи стартуют во второй половине 2019 года. Главными конкурентами новинки станут Maruti Suzuki Ertiga и Datsun GO+.