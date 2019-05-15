«Красная цена «Креты» в «максималке» – 800 тысяч»: Блогер раскритиковал новый Hyundai Creta за 1,5 млн рублей

Несмотря на то, что россияне довольно активно покупают «Крету» уже три года, обзорщик не согласен с ценой, которую за нее просит производитель – при этом сам автомобиль считает неплохим.

Блогер Эмиль Азов сообщил, что стоимость топовой комплектации Hyundai Creta на сегодня составляет 1,5 млн рублей, а «минималка» – от 800 000 рублей. В своем сегменте главными соперниками «Креты» являются Renault Duster и Captur, которых «кореец» немного превосходит по оснащению, но и по цене тоже.

Но даже в максимальной комплектации Creta имеет множество недостатков: это и тонкое лакокрасочное покрытие, слабый головной свет фар, дешевый пластик в интерьере, отсутствие подсветки для всех кнопок, спорный по надежности двигатель, и даже «кочерга» под капотом вместо газовых упоров. Как сказал блогер, все эти мелочи и подталкивают покупателей к мысли, что «корейцы относятся к своим клиентам также наплевательски, как и АвтоВАЗ».

Отдельно обзорщик остановился на моторе Hyundai Creta 1.6 G4NA, сообщив, что в машинах до 2017-го года у него была проблема с задирами поршней. Кроме того, у этого мотора отсутствуют гидрокомпенсаторы, из-за чего лучше не забывать про регулировку клапанов после 100 000 км и заменить цепь ГРМ после 120 000 км. При этом он похвалил неплохую высоту дорожного просвета в 190 мм, энергоемкую подвеску и в целом просторный салон «Креты».

По словам блогера, автомобиль сам по себе хороший, но с таким ценником он не состоятелен. «Красная цена «Креты» в «максималке» – 800 тысяч», – заявил он, а базовую комплектацию оценил в 550-560 тысяч. При этом он добавил, что по курсу доллара к рублю образца 2013-го года эта машина бы сейчас так и стоила, если бы не одно «но»: «По сути, не корейцы нас обманывают, беда в нашей дохлой экономике», – отметил он.