KIA показала эскизы салона нового компактного кроссовера для России

После того, как интрига накалилась до предела, и за тестируемой новинкой стали охотится фотошпионы, производитель приоткрыл завесу тайны относительно салона нового кроссовера.

К дебюту на южнокорейском рынке готовится очередная новинка – компакт-кросс 2020 модельного года с паредварительным названием KIA Tusker. Как сообщает пресс-служба KIA, дебютант будет представлен уже в середине лета текущего года. Серийное производство и продажи локальной версии для российского рынка начнутся в 2020 году.

Новинка, относимая к классу SUV-B, по замыслу разработчиков, ориентирована преимущественно на молодых покупателей. Но значит ли это, что и ее стоимость будет относительно доступной молодому поколению?

Этот вопрос пока остается открытым, потому как дизайн и «начинка» в салоне кроссовера роскошны: «парящий» тачскрин с диагональю 10,25 дюймов современной информационно-развлекательной системы, улучшенный климат-контроль. Предположительно покупателей ожидает обивка сидений из кожи, а также фирменная разработка компании – система адаптируемой под музыкальные предпочтения пользователя внутренней подсветки Sound Mood Lighting.

KIA Tusker 2020 модельного года будет построен на платформе представленного в апреле 2019 года концепта SP Signature. Облик авто получит нетипичные, оригинальные черты, такие как удлиненный капот, ярко выраженная «огранка», строгая, резкая линия переднего бампера. Оптика будет светодиодной.