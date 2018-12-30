«Бюджетный стиляга»: Обновленный SsangYong Tivoli 2020 показали официально

Месяц назад автомобиль тестировался в Индии, а теперь корейцы решили рассекретить новинку, которая получала заметный облик, дополнительный функционал и новый мотор.

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 показали официально, однако список всех новшеств, которыми обзавелся автомобиль, будет озвучен в день начала его продаж 14 июня. Известно, что машина наделена пересмотренной внешностью, что выражено в других фарах, иной решетке радиатора и «жабрах» с противотуманными фонарями. Кроме того, были видоизменены задние огни.

Салон рестайлингового SsangYong Tivoli обновился за счет иной передней панели, мультимедийной системы с увеличенным тачскрином и другого блока управления климат-контролем. Также в автомобиле используется цифровая приборная панель, а центральные воздуховоды теперь размещаются над экраном информационно-развлекательного комплекса.

Силовую линейку обновленного SsangYong Tivoli пополнил бензиновый турбодвигатель 1.5, тяга которого пока не озвучивается. Известно, что этот мотор будет использоваться в модели вместо 128-сильного «атмосферника» 1.6. Также машина будет оснащаться дизельным агрегатом 1.6 на 115 л.с. Оба мотора будут комплектоваться 6-МКПП или 6-АКПП Aisin. Автомобиль имеет моно- и полноприводные версии.

Стоит сказать, что SsangYong Tivoli остается бестселлером своего производителя в Европе и Южной Корее. Обновленный автомобиль уже доступен по предзаказу на внутреннем рынке, и корейцам «бюджетный стиляга» в бензиновой версии предлагается минимум за 16 680 000 вон (примерно 902 000 рублей). Начальная стоимость дизельного авто составляет 20 450 000 вон (порядка 1 106 000 рублей).