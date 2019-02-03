«Управляемость и внешний вид - потрясающие»: «Летний тест» для нового Hyundai Tucson устроил блогер

Сегодня, 18:01 \\ Авто/Мото

Начинающий обзорщик решил проверить, как популярный кроссовер справится со скоростной трассой, грунтовой дорогой и полигоном.

В зимнее время Hyundai Tucson, благодаря компактным габаритным размерам и дизельному мотору, проявил себя на «отлично», потому теперь для «корейца» блогер Виталий Трейден решил устроить своеобразный «летний тест», чтобы выявить, как данная модель проявит себя на иной поверхности.

Обзорщику очень нравится, что после прошлогоднего рестайлинга Hyundai Tucson получил светодиодное освещение, а также более массивную решетку радиатора. В целом экстерьер кроссовера запоминается острыми гранями и ломаными линиями, создавая облик очень современного и достойного автомобиля.

Помимо потрясающего внешнего вида, водитель отметил и выдающуюся управляемость Hyundai Tucson, которую ему обеспечивает дизельный двигатель. На скоростной трассе себя прекрасно проявил активный круиз-контроль кроссовера, а динамика в целом – очень порадовала автолюбителя: спортивный режим позволяет «корейцу» почти мгновенно обгонять любую машину, едущую впереди.

«Управляемость и внешний вид – потрясающие, при том что даже на грунте он едет просто отлично», – подвёл обзорщик оптимистичный итог, похвалив и проходимость Hyundai Tucson.

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Автор - Алекс Ройзман
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