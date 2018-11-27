Калининградский «Автотор» начал выпуск новых грузовиков Ford Trucks F-Max

В Калининграде на автозаводе «Автотор» стартовало производство нового американского грузовика Ford Trucks F-Max. Такой информацией поделились профильные СМИ.

Подкапотное пространство большегруза из США занимает 12,7-литровый дизель семейства Ecotorg с мощностью 500 лошадиных сил. Он работает вместе с 12-позиционной АКПП ZF Traxon. Интересно, что грузовик Ford Trucs F-Max обзавелся множеством современных функций, в том числе Eco-Roll или адаптивный круиз-контроль. Помимо того, машина получила 2,5-метровую кабину и абсолютно ровный пол.

Сообщается, что выпуском грузовиков Ford «Автотор» занимается с 2013 года. А с осени минувшего года завод начал выпускать новые грузовики Ford Trucks с колесными формулами 4X2 и 6X2. Эти автомобили комплектуются 330-сильными моторами и 9-позиционной автоматической трансмиссией, а сам мотор отличается экономичностью.