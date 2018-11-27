Калининградский «Автотор» начал выпуск новых грузовиков Ford Trucks F-Max

Сегодня, 15:30 \\ Авто/Мото

В Калининграде на автозаводе «Автотор» стартовало производство нового американского грузовика Ford Trucks F-Max. Такой информацией поделились профильные СМИ.

Подкапотное пространство большегруза из США занимает 12,7-литровый дизель семейства Ecotorg с мощностью 500 лошадиных сил. Он работает вместе с 12-позиционной АКПП ZF Traxon. Интересно, что грузовик Ford Trucs F-Max обзавелся множеством современных функций, в том числе Eco-Roll или адаптивный круиз-контроль. Помимо того, машина получила 2,5-метровую кабину и абсолютно ровный пол.

Сообщается, что выпуском грузовиков Ford «Автотор» занимается с 2013 года. А с осени минувшего года завод начал выпускать новые грузовики Ford Trucks с колесными формулами 4X2 и 6X2. Эти автомобили комплектуются 330-сильными моторами и 9-позиционной автоматической трансмиссией, а сам мотор отличается экономичностью.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в...

«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать...

Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто....

«24 секунды мучений»: Что реально бесит в KIA Sportage после Nissan Qashqai – эксперт

У автомобилиста претензий не так уж и много, но те, что есть, просто не дают ему покоя.

«Неужели замена для Креты?»: Анонс появления в России нового кроссовера от KIA обсудили в сети

Российские автолюбители оказались крайне обеспокоены новостью о скором выходе нового...

Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

«Коровка за полмиллиона»: Реально ли отыскать «неубитую» Toyota Corolla Е150 – сеть

Автомобилисты обсудили, каковы шансы найти приличного «японца» с пробегом за 500 000...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ