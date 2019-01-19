«Багажник за минуту»: Владелец Renault Duster показал полезное решение по доработке кроссовера

Отечественный автомобилист продемонстрировал несложное приспособление, которое окажется нужным тем, кто использует французский паркетник для перевозки грузов как внутри, так и на крыше машины.

Автомобилист Руслан Муфи на одноименном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором показал полезное решение по доработке кроссовера Renault Duster. Владелец придумал весьма простое приспособление, не требующее больших затрат и умений на его изготовление.

Идея заключается в использовании большого листа фанеры в качестве пола в Renault Duster, когда нужно перевезти в машине какой-либо груз. Этот «пол» укладывается в салоне авто через багажную дверь, при сложенных задних креслах. Получается достаточно большая поверхность, на которую можно уложить стройматериалы, строительный мусор и так далее.

Чтобы использовать «пол» на крыше, не нужны какие-либо болтовые соединения. Для этого автор использует стандартные профили под багажник, к которым прикреплены деревянные бруски с выпиленными под рейлинги выемками. Профили с брусками в распорку устанавливаются на рейлинги, после чего на них водружается лист фанеры, снизу к которому с двух сторон прикреплены планки, не дающие листу двигаться вперед или взад, так как они упираются в бруски на профилях. Все перечисленное крепится к рейлингам тремя ремнями.

Такой «багажник за минуту» позволяет быстро менять назначение автомобиля, ведь за короткое время можно переместить «пол» из салона на крышу, в салоне разложить все кресла, и усадить на них пассажиров, а их багаж везти не только в багажнике, а и на крыше, предварительно закрепив его. Точно также можно превратить пассажирский кроссовер в удобный миниатюрный грузовик.