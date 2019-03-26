В Китай приехала новая Toyota Corolla

Сегодня, 12:55 \\ Авто/Мото

На китайский рынок вышла новая генерация японского автомобиля Toyota RaLink. Интересно, что на большинстве мировых рынков этот автомобиль известен как Toyota Corolla.

Японская новинка в Поднебесной предложат в пяти комплектациях, одна из которых получит гибридный агрегат. Подкапотное пространство стандартного исполнения «Короллы» занимает турбодвигатель объемом 1,2 литра с мощностью 115 лошадиных сил. Гибридная Toyota Corolla работает на базе 1,8-литрового 100-сильного мотора. Обе установки приводятся в действие вариаторами CVT и E-CVT.

В основе новой «Короллы» лежит архитектура TNGA. Интересно, что базовая комплектация «японца» включает в себя пять эйрбегов, ABS, систему контроля за шинным давлением, камеру заднего обзора, адаптивный круиз-контроль и система автоматического переключения света.

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Автор - Михаил Соболев
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