Корейцы удивили: Что нужно знать о покупке KIA Cerato после 100 000 км пробега – эксперт

Корейский седан славится своей надежностью и даже после большого пробега сможет доставить удовольствие от вождения своему владельцу.

Многие российские автолюбители хотели бы приобрести на «вторичке» KIA Cerato второго поколения. Ведущий YouTube-канала «Zazor Автоподбор» подробно рассказал, на что обратить внимание при покупке корейского седана после 100 000 км.

Рассматриваемый KIA Cerato относится к 2010 модельному году, а под капотом «корейца» разместился 1,6-литровый двигатель с мощностью 126 лошадиных сил, приводимый в действие 4-позиционной АКПП. Интересно, что мотор «Церато» достаточно надежен и способен проехать больше 200 000 км, но после 40 000 км наблюдается стук при холодном пуске. Причиной такого явления выступает цепь ГРМ, замена которой обойдется очень дорого. Отмечается, что с таким стуком можно ездить долго и многие автолюбители не обращают на него внимания с течением времени.

После 100 000 км на KIA Cerato II необходимо производить регулировку клапанов и только у проверенных специалистов, так как можно «напортачить». Трансмиссия на «Церато» не вызывает никаких нареканий – необходимо только раз в 60 000 км меня масло в коробке передач.

Что касается подвески на KIA Cerato второй генерации, то самой распространенной проблемой после 100 000 км являются пружины, которые либо проседают либо лопаются. Помимо того, после такого пробега необходимо заменить стойки стабилизатора. В остальном, подвеска на корейском седане достаточно надежна, чем и удивили корейцы.

На кузове корейского седана после 100 000 км можно наблюдать сколы и трещины, что говорит о некачественном лакокрасочном покрытии. В зимний период на ветровом стекле KIA Cerato может появиться трещина. Салон «Церато» с пробегом пребывает в достаточном хорошем состоянии, а на сиденьях, дверных картах и рулевом колесе нет никаких потертостей, а при 100 000 км пластик на передней панели не скрипит.